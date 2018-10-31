Федерер: мне также предлагали сыграть в Саудовской Аравии, но я быстро отказался

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что ему предлагали принять участие в выставочном матче в Джидде (Саудовская Аравия). Ранее стало известно, что 22 декабря на корт в этом городе должны выйти испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Однако проведение игры оказалось под угрозой из-за убийства журналиста Джамала Хашоги.

«Со мной также связывались. Но я не хотел играть в Саудовской Аравии в это время. Я довольно быстро принял такое решение», — приводит слова Федерера AP.

В СМИ появилась информация, что Надаль и Джокович получат за участие в этом выставочном матче не менее $ 1 млн каждый. Теннисисты на пресс-конференции в Париже подчеркнули, что не хотят нарушать взятые на себя обязательства.