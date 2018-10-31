Аояма и Морозова победили на старте турнира «Элит Трофи» в парном разряде

Японская теннисистка Шуко Аояма и представительница Беларуси Лидия Морозова на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в парном разряде одержали победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску и Алицией Росольской из Польши со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Шуко и Лидия дважды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

В группе «Лилия» также сыграют китайские теннисистки Тан Цяньхуэй и Сюнь Фанъин.

В группе «Бугенвиллея» выступают дуэты Мию Като (Япония)/Макото Ниномия (Япония), Людмила Киченок (Украина)/Надежда Киченок (Украина), Цзян Синьюй (Китай)/Ян Чжаосюань (Китай).

Сёстры Киченок с победы стартовали на турнире «Элит Трофи» в парном разряде