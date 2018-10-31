Победы Медведева, Джоковича и Раонича в видеообзоре матчей «Мастерса» в Париже

Первая ракетка России Даниил Медведев не испытал проблем в своём стартовом матче на турнире категории «Мастерс» в Париже. За 50 минут 22-летний теннисист обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту – 6:2, 6:2. Следующим соперником Даниила станет хорват Борна Чорич (11).



Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович в двух партиях обыграл теннисиста из Португалии Жоау Соузу – 7:5, 6:1. По ходу матча Новак продемонстрировал впечатляющий отрезок, на протяжении которого выиграл семь геймов подряд. Его следующим соперником станет босниец Дамир Джумхур.



Зрители матча, в котором встречались француз Жо-Вильфрид Цонга и канадец Милош Раонич, стали свидетелями трёх тай-брейков. Более удачливым оказался Раонич и вышел в третий круг, где сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок в трёх партиях победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.