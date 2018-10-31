А. Радваньска может больше не выйти на корт

Экс вторая ракетка мира из Польши Агнешка Радваньска рассказала о проблемах со здоровьем и не исключила завершения профессиональной карьеры.



«С момента моей игры на последнем турнире я не брала в руки ракетку. Я продолжаю реабилитацию, но прогресс отсутствует – сейчас я ничего не могу пообещать.



У меня проблемы со стопой – она очень измучена постоянным бегом и абсолютно не работает сейчас. Это неоперабельный случай. Я не могу носить ни каблуки, ни обычные кроссовки. Иногда я просыпаюсь посреди ночи из-за судорог. Я очень стараюсь вернуться, но тело говорит мне «достаточно». Я не заявилась ни на один турнир в следующем году, я не знаю, что будет. Решение будет принято в конце ноября.



На протяжении всей карьеры я играла на высоком уровне, и если и вернусь в теннис, то только если буду уверена, что вернусь именно на высокий уровень», – цитирует Радваньску ESPN.

Свой последний официальный матч полячка провела в конце сентября на соревнованиях в Сеуле. В матче второго раунда она уступила теннисистке из Румынии Ирине Бегу.



В 2018 году Радваньска провела 28 матчей, выиграв 14 из них. В данный момент Агнешка располагается на 74-й строчке в рейтинге WTA.