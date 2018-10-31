Федерер: ничего не имею против, если мои дети будут работать болбоями

Швейцарец Роджер Федерер не исключил, что его дети будут работать в качестве болбоев на турнире в Базеле.



«Я отлично представляю себе такое и ничего не имею против. Мои дети или мои племянники легко могут поработать болбоями на турнире в Базеле. Им нужно иметь понимание тенниса изнутри, хорошо знать все нюансы и правила.



К болбоям плохо относятся в последнее время? Честно говоря, когда я работал на турнирах в таком качестве, теннисисты отлично относились ко мне», – цитирует Федерера Tennis World USA.



Напомним, ранее Федерер рассказал, что любил работать болбоем на матчах суперзвёзд во время турниров в Швейцарии.

На прошлой неделе Роджер выиграл турнир в Базеле, который стал для него 99-м в карьере.