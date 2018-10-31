Бабош: так здорово, что нам с Младенович удалось добиться своей цели вместе

Венгерская теннисистка Тимя Бабош поделилась впечатлениями от завоевания титула на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре в парном разряде. В финальном матче она в дуэте с представительницей Франции Кристиной Младенович обыграла чешек Катержину Синякову и Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 7:5.

«Разделить победу с Кики — это невероятное чувство. В прошлом году я уже испытала радость победы на Итоговом чемпионате, но в начале этого сезона всё было по-другому. Кристина уже была победителем турнира „Большого шлема“, для меня же всё было в новинку. Так здорово, что нам удалось добиться своей цели вместе. Это невероятный опыт. Мы очень гордимся собой», — приводит слова Бабош WTA Insider.

В 2017 году Тимя выиграла Итоговый чемпионат WTA в дуэте с чешкой Андреа Главачковой.