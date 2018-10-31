Младенович: я невероятно горжусь нашим с Бабош выступлением в сезоне

Француженка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от завоевания титула на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре в парном разряде. В финальном матче она в дуэте с венгеркой Тимей Бабош обыграла чешек Катержину Синякову и Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 7:5.

«Я не могла желать лучшего окончания сезона. Если бы я могла выбрать лишь одного человека, с которым хотела бы разделить этот титул, то это была бы Тимя. Это потрясающе.

Просто участвовать в этом престижном турнире — это уже большая честь. Думаю, каждый игрок гордится собой, если попадает на Итоговый чемпионат. Здесь представлены лучшие. Я не могу описать эмоции, которые испытываешь, дойдя до конца и завоевав трофей. Это огромное счастье.

Этот турнир — главный в сезоне, ты видишь вокруг важных персон. Чтобы попасть на Итоговый чемпионат нужно пройти через все сложности, упорно трудиться, потеть на тренировках и сражаться вместе. Я невероятно горжусь нашим выступлением в сезоне», — цитирует Младенович WTA Insider.