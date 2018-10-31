Надаль: есть теннисисты, которые выигрывали ТБШ, заслуживая это меньше Феррера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящее завершение карьеры своего соотечественника Давида Феррера.



«Мне очень, очень жаль его. Давид – один из моих самых близких друзей в туре. Мы разделили удивительные моменты на протяжении долгих лет: финалы «Большого шлема», победы на Кубке Дэвиса. Феррер – один из величайших игроков нашей страны.



Давид никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». Возможно, из-за неудачи, ведь он играл в одно время, что и три теннисиста, которые забирали себе практически все трофеи. Тем не менее существуют теннисисты, которые выигрывали на мэйджорах, хотя заслуживали этого меньше, чем Феррер», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Лучшим результатом Феррера на турнирах «Большого шлема» стал выход в финал «Ролан Гаррос»—2013, в котором он уступил Рафаэлю Надалю.

Феррер впервые прокомментировал своё решение о завершении карьеры