Нисикори вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Японский теннисист Кей Нисикори (10) вышел в третий раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Франции Адриана Маннарино – 7:5, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 28 минут. Победитель матча отметился 6 эйсами, 4 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 2. На счету Маннарино 2 эйса и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника француз шансов не имел.



Соперником Нисикори в борьбе за выход в четвертьфинал станет победитель пары Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – Николоз Басилашвили (Грузия).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.