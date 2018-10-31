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Нисикори вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Нисикори вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори (10) вышел в третий раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Франции Адриана Маннарино – 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 28 минут. Победитель матча отметился 6 эйсами, 4 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 2. На счету Маннарино 2 эйса и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника француз шансов не имел.

Соперником Нисикори в борьбе за выход в четвертьфинал станет победитель пары Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – Николоз Басилашвили (Грузия).

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.

31 октября 2018 года, среда. 14:10 МСК
Париж. 2-й круг
Матч окончен
Адриан Маннарино
Адриан Маннарино
46
Франция
5:7
4:6
 
Кей Нисикори
Кей Нисикори
11
Япония
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