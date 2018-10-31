33 эйса вывели Иснера в третий круг турнира в Париже, где он сыграет с Хачановым

Американский теннисист Джон Иснер (8) вышел в третий раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, в трёх партиях обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина – 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:1).



Продолжительность матча составила 2 часа и 17 минут. Победитель матча отметился 33 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 1 брейк-пойнта из 8. На счету Кукушкина 2 эйса и 1 двойная ошибка.



Соперником Иснера в борьбе за выход в четвертьфинал станет вторая ракетка России Карен Хачанов.



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.