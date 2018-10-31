Стали известны составы сборных Чехии и США на финал Кубка Федерации

Капитаны сборных Чехии и США в Кубке Федерации озвучили составы команд на финальные матчи соревнований. Стоит отметить, что две теннисистки европейской сборной из четырёх являются представительницами топ-10 мирового рейтинга. В то же время самой рейтинговой теннисисткой из США стала Даниэль Коллинз, являющаяся 35-й ракеткой мира.



Полностью составы команд выглядят следующим образом:



Чехия: Петра Квитова (7), Каролина Плишкова (8), Катержина Синякова (1-е место в парном рейтинге), Барбора Стрыцова (5-е место в парном рейтинге).



США: Даниэль Коллинз (35), София Кенин (48), Элисон Риске (63), Николь Меличар (15-е место в парном рейтинге).

Финальные матчи Кубка Федерации пройдут в Праге (Чехия) в период с 10 по 11 ноября.