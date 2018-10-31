Кис: я очень хорошо начала матч с Касаткиной, и это определённо мне помогло

Американка Мэдисон Кис поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Дарьей Касаткиной на турнире «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 6:2, 6:4.

«Думаю, я очень хорошо начала матч, и это определённо мне помогло. Второй сет также начала здорово. Я отлично подавала. Во второй партии немного сбавила обороты, но в целом осталась довольна своей игрой. Я хорошо действовала на приёме. На этом хотела сделать акцент. Я сыграла уверенно и сделала то, что было нужно», — цитирует Кис официальный сайт тура.

Следующей соперницей Мэдисон будет китаянка Ван Цян.

«Мы дважды играли в этом году, но я ожидаю, что предстоящий матч будет отличаться от предыдущих. У Ван Цян были невероятные шесть-семь недель. Думаю, сейчас она уверена в себе и отлично чувствует свою игру. Пожалуй, я не буду смотреть наши предыдущие игры и сосредоточусь на её последних матчах, на том, что она делает хорошо. Надеюсь, я сыграю достаточно уверенно, чтобы пройти дальше», — сказала Кис.

Касаткина в двух сетах проиграла Кис на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Касаткина потеряла шансы на выход в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае