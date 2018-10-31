Джокович: Надаль и Федерер делают всё, чтобы дольше удержаться на вершине

Серб Новак Джокович прокомментировал борьбу за звание первой ракетки мира, которая развернулась между ним и испанцем Рафаэлем Надалем в конце сезона.



«Очевидно, что каждый сезон одной из главных целей для теннисистов является звание первой ракетки мира. В настоящее время мужской теннис является очень конкурентоспособным, поэтому для достижения первой строчки в рейтинге нужно быть очень последовательным и стабильным на протяжении всего года.

В частности, Надаль и Федерер делают всё для того, чтобы продержаться как можно дольше на вершине. Именно это мотивирует меня ещё сильнее. Мы подталкиваем друг друга вперёд», – цитирует Джоковича Tennis World USA.



Напомним, Новак Джокович может сместить Рафаэля Надаля с первой строчки мирового рейтинга уже по итогам турнира в Париже. Если испанский теннисист уступит своему соотечественнику Фернандо Вердаско в матче второго круга, Джокович гарантированно возглавит рейтинг ATP в ближайший понедельник.