Гаспарян вышла во второй круг турнира в Мумбаи

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, посеянная на турнире серии «челленджер» в Мумбаи (Индия) под шестым номером, пробилась во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Хорватии Терезу Мрдежу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.



Маргарита трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Мумбаи Гаспарян поспорит с Екатериной Горгодзе из Грузии.



Турнир с призовым фондом $ 125 тыс. завершится 4 ноября. В прошлом году эти соревнования выиграла Арина Соболенко из Беларуси.

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