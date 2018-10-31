Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Мумбаи (Индия). Во встрече второго круга Хромачёва в трёх партиях обыграла польку Урсулу Радваньску, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 2:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.



Хромачёва пять раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 возможных. На счету её соперницы ни одного эйса и ни одной ошибки на подаче и 2 брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.



За выход в полуфинал соревнований в Мумбаи Хромачёва поспорит с Валентини Грамматикопулу из Греции.

Турнир с призовым фондом $ 125 тыс. завершится 4 ноября. В прошлом году эти соревнования выиграла Арина Соболенко из Беларуси.