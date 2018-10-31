Заменивший Надаля Жазири вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже, обыграв Вердаско

Теннисист из Туниса Малек Жазири, заменивший в качестве «лаки-лузера» снявшегося с соревнований испанца Рафаэля Надаля, вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во втором круге Жазири в трёх партиях обыграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

Жазири пять раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7 возможных. На счету Вердаско 6 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 реализованных брейка из 13 возможных. 55-я ракетка мира Жазири сравнял счёт в личном противостоянии с Вердаско, занимающим 27-е место в рейтинге АТР, — 1-1.

За выход в четвертьфинал турнира в Париже Жазири сыграет с 16-м сеяным участником — американцем Джеком Соком.