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Заменивший Надаля Жазири вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже, обыграв Вердаско

Заменивший Надаля Жазири вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже, обыграв Вердаско
Теннис / ATP

Теннисист из Туниса Малек Жазири, заменивший в качестве «лаки-лузера» снявшегося с соревнований испанца Рафаэля Надаля, вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во втором круге Жазири в трёх партиях обыграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

Жазири пять раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7 возможных. На счету Вердаско 6 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 реализованных брейка из 13 возможных. 55-я ракетка мира Жазири сравнял счёт в личном противостоянии с Вердаско, занимающим 27-е место в рейтинге АТР, — 1-1.

За выход в четвертьфинал турнира в Париже Жазири сыграет с 16-м сеяным участником — американцем Джеком Соком.

31 октября 2018 года, среда. 18:45 МСК
Париж. 2-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
Малек Жазири
55
Тунис
7:6
1:6
6:3
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
27
Испания
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