Тим вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв Симона

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во встрече второго раунда соревнований шестой сеяный Тим в двух сетах обыграл француза Жиля Симона со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 24 минуты. Тим 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6 возможных. На счету Симона 3 эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейка из двух возможных. Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 8-2 в пользу Тима.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже Тим сыграет с победителем противостояния между 11-м сеяным хорватом Борной Чоричем и россиянином Даниилом Медведевым.

Призовой фонд турнира, который проходит на харде, составляет € 4 872 105.