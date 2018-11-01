Медведев не сумел выйти в 3-й круг «Мастерса» в Париже, уступив Чоричу

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во встрече второго раунда соревнований 11-й сеяный Чорич в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут. Чорич 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4 возможных. На счету Медведева 4 эйса, 5 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из двух возможных.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 3-1 в пользу Чорича.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже Чорич сыграет с шестой ракеткой соревнований — австрийцем Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира, который проходит на харде, составляет €4 872 105.