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Медведев не сумел выйти в 3-й круг «Мастерса» в Париже, уступив Чоричу

Медведев не сумел выйти в 3-й круг «Мастерса» в Париже, уступив Чоричу
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во встрече второго раунда соревнований 11-й сеяный Чорич в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут. Чорич 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4 возможных. На счету Медведева 4 эйса, 5 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из двух возможных.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 3-1 в пользу Чорича.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже Чорич сыграет с шестой ракеткой соревнований — австрийцем Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира, который проходит на харде, составляет €4 872 105.

31 октября 2018 года, среда. 23:30 МСК
Париж. 2-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
Борна Чорич
13
Хорватия
6:4
6:4
 
Даниил Медведев
Даниил Медведев
17
Россия
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