Касаткина: 2018 год стал лучшим в моей карьере

Российская теннисистка Дарья Касаткина, потерявшая шансы на выход в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), оценила своё выступление в сезоне. Накануне уроженка Тольятти в двух сетах потерпела поражение от американки Мэдисон Кис со счётом 2:6, 4:6. На старте турнира Дарья победила китаянку Ван Цян — 6:1, 2:6, 7:5.

«2018 год стал лучшим в моей карьере. Я очень рада. Случалось немало взлётов и падений, но в целом это был очень хороший сезон», — приводит слова Касаткиной официальный «твиттер» турнира «Элит Трофи».

В 2018 году Дарья выиграла турнир «ВТБ Кубок Кремля». В рейтинге WTA она располагается на 10-й позиции.

Турнир в Чжухае завершится 4 ноября. Действующей чемпионкой является немка Юлия Гёргес.

Касаткина потеряла шансы на выход в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае