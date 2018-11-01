Павлюченкова: 2010 год, когда очень хотелось выглядеть секси на Хэллоуин

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографию своего костюма на Хэллоуин 2010 года. В нынешнем сезоне 27-летняя уроженка Самары выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Страсбурге (Франция).
«2010 год, когда очень хотелось выглядеть секси на Хэллоуин», — написала Павлюченкова в своём «твиттере».
За свою карьеру Анастасия выиграла 12 турниров WTA. В рейтинге WTA от 29 октября Павлюченкова располагается на 42-й позиции. Она не выходила на корт с турнира «ВТБ Кубок Кремля», где дошла до четвертьфинала. В противостоянии за выход в полуфинал московских соревнований Анастасия проиграла будущей победительнице турнира соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 4:6, 3:6.
Полуголый чертёнок Бушар и другие костюмы на Хэллоуин
Костюмы Шараповой, Бушар, Азаренко на Хэллоуин, прыгающая Соболенко в Чжухае и Ана Иванович в осенних тонах.