Павлюченкова: 2010 год, когда очень хотелось выглядеть секси на Хэллоуин

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографию своего костюма на Хэллоуин 2010 года. В нынешнем сезоне 27-летняя уроженка Самары выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Страсбурге (Франция).

«2010 год, когда очень хотелось выглядеть секси на Хэллоуин», — написала Павлюченкова в своём «твиттере».

За свою карьеру Анастасия выиграла 12 турниров WTA. В рейтинге WTA от 29 октября Павлюченкова располагается на 42-й позиции. Она не выходила на корт с турнира «ВТБ Кубок Кремля», где дошла до четвертьфинала. В противостоянии за выход в полуфинал московских соревнований Анастасия проиграла будущей победительнице турнира соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 4:6, 3:6.