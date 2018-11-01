Шарапова: тот раз, когда я нарядилась на Хэллоуин. Я скучаю по Пеппи

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото своего костюма на Хэллоуин 2016 года. Два года назад уроженка Нягани предстала в образе своего любимого литературного персонажа — Пеппи Длинный чулок.

«Тот раз, когда я нарядилась на Хэллоуин. Я скучаю по Пеппи. Счастливого Хэллоуина», — написала Шарапова в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Марии Шараповой.

В 2018 году Мария не выиграла ни одного турнира WTA. В рейтинге WTA 31-летняя россиянка располагается на 29-й позиции. Она не выходила на корт с Открытого чемпионата США, где дошла до четвертьфинале. В противостоянии за выход в полуфинал Мария проиграла испанке Карле Суарес-Наварро со счётом 4:6, 3:6.