Сёстры Киченок вышли в финал турнира «Элит Трофи» в парном разряде

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок в своём втором матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в парном разряде обыграли японок Мию Като и Макото Ниномию со счётом 6:4, 1:6, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Сёстры Киченок дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

На старте турнира в группе «Бугенвиллея» украинки одолели китаянок Цзян Синьюй и Ян Чжаосюань со счётом 7:6 (11:9), 3:6, [11:9]. Таким образом, Людмила и Надежда заняли первое место в группе и вышли в финал.

В группе «Лилия» выступают дуэты Михаэла Бузэрнеску (Румыния)/Алиция Росольска (Польша), Шуко Аояма (Япония)/Лидия Морозова (Беларусь) и Тан Цяньхуэй (Китай)/Сюнь Фанъин (Китай).

Сёстры Киченок с победы стартовали на турнире «Элит Трофи» в парном разряде