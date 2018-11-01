Димитров: я провёл один из лучших сетов в этом сезоне

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над испанцем Роберто Баустиста-Агутом во втором круге «Мастерса» в Париже со счётом 7:6 (12:10), 6:4.

«Думаю, я отлично провёл первый сет. Это был один из лучших сетов для меня в сезоне. Ощущения приятные. Во втором сете, когда я вёл с двумя брейками, хотел попробовать некоторые вещи на корте. Я проиграл два гейма на своей подаче, но всё же сумел сделать ещё один брейк и мощно завершил матч. В игре было много долгих розыгрышей. Победа в них придала мне уверенности. Это здорово. Конечно, стартовый матч получился непростым, но я рад такой победе», — цитирует Димитрова официальный сайт тура.

Григор также рассказал о работе с тренером Андре Агасси.

«Мы знакомы уже некоторое время, и сейчас настал лучший момент пригласить его в команду. Пока ничего не определено, но мы стараемся составить график нашего сотрудничества. Надеюсь, в следующем году я смогу чаще ездить с ним на турниры. В ближайшие недели и месяцы мы постараемся провести вместе как можно больше времени. Надеюсь, в ближайшие пару месяцев мы согласуем наше расписание», — сказал Димитров.