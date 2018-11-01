Победы Тима, А. Зверева, Димитрова — в обзоре второго круга турнира в Париже

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), обыграв француза Жиля Симона со счётом 6:4, 6:2.

Немец Александр Зверев оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо — 6:4, 6:4. Болгарин Григор Димитров пробился в 1/8 финала, победив испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 7:6 (12:10), 6:4.

Американец Джон Иснер сломил сопротивление представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:1).

Японец Кей Нисикори в двух партиях обыграл француза Адриана Маннарино — 7:5, 6:4.

Видеообзор матчей второго круга доступен на «Чемпионате».

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

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