Мыскина на турнире в Мумбаи тренирует Гаспарян

Победительница Открытого чемпионата Франции 2004 года, бывший капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина на этой неделе находится в Мумбаи (Индия) в качестве тренера соотечественницы Маргариты Гаспарян, сообщает официальный сайт WTA-тура.

Гаспарян, посеянная на турнире серии «челленджер» под шестым номером, накануне пробилась во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Хорватии Терезу Мрдежу со счётом 6:3, 6:2

За выход в четвертьфинал соревнований в Мумбаи Гаспарян поспорит с Екатериной Горгодзе из Грузии. Эта встреча состоится сегодня, 1 ноября.



Турнир с призовым фондом $ 125 тыс. завершится 4 ноября. В прошлом году эти соревнования выиграла Арина Соболенко из Беларуси.

Гаспарян вышла во второй круг турнира в Мумбаи