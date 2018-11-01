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Барти в двух сетах победила Гарсию на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Барти в двух сетах победила Гарсию на турнире «Элит Трофи» в Чжухае
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти в своём втором матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в двух партиях обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Эшли 5 раз подала навылет и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

На старте соревнований Барти проиграла Арине Соболенко из Беларуси со счётом 4:6, 4:6. 2 ноября с уроженкой Минска сыграет Гарсия.

Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 349 363.

Турнир завершится 4 ноября. Действующей победительницей соревнований «Элит Трофи» является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

01 ноября 2018 года, четверг. 10:30 МСК
Чжухай. Орхидея
Матч окончен
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
Франция
3:6
4:6
 
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
Соболенко победила Барти на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае
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