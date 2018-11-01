Мыскина: мы с Дементьевой шутим, что вернёмся и станем очень сильной парой

Победительница Открытого чемпионата Франции 2004 года, бывший капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина, тренирующая соотечественницу Маргариту Гаспарян, рассказала о своей карьере и о конкуренции в прежние времена.

«Люди подходят ко мне, чтобы взять автограф или сделать фото, но не все знают, что я завершила карьеру. Иногда я думаю, что семь лет в туре — это недостаточно, но это были хорошие семь лет.

Тренерская работа является очень непростой. Но ты учишься понимать потребности и желания ребёнка. Ты понимаешь, как можешь помочь. Ты становишься более терпеливой, а это всегда помогает справиться с трудностями, которые испытывает игрок. Однако помочь ты можешь лишь за пределами корта.

Когда я выступала, в России была большая конкуренция за попадание в состав на Кубок Федерации и Олимпиаду. Мы заставляли друг друга становиться сильнее, но при этом дружили. До сих пор мы регулярно общаемся. Особенно близкие отношения у меня с Еленой Дементьевой. Мы часто встречаемся и играем. Мне очень нравится заниматься выпечкой, и я часто её угощаю.

Мы с Леной шутим, что можем вернуться и стать очень сильной парой, но, пожалуй, этого не случится», — цитирует Мыскину Indian Express.