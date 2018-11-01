Симон: каждый раз, когда счёт в гейме был 30:30, Тим принимал верные решения

Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал своё поражение от представителя Австрии Доминика Тима во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) со счётом 4:6, 2:6.

«Доминик сохранял терпение и играл агрессивно, когда появлялась такая возможность. Каждый раз, когда счёт в гейме доходил до 30:30, он принимал верные решения. Я не смог сыграть так, как хотелось бы», — приводит слова Симона официальный сайт ATP-тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции Тим поспорит с хорватским теннисистом Борной Чоричем.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.