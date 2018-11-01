Тим: квалификация на Итоговый турнир ATP не выходит из моей головы

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу во втором раунде «Мастерса» в Париже. В двух партиях он обыграл француза Жиля Симона – 6:4, 6:2.



«Ранее мы встречались с Симоном девять или десять раз, и каждый матч был отличным. Сегодня зрители увидели ещё один классный поединок. Я хорошо чувствую себя на парижском покрытии. Вчера Жиль провёл прекрасный поединок против Пуи, поэтому я понимал, что хороший старт станет залогом успешного матча. В конце каждого из сетов я немного расслаблялся, но в целом всё отлично.



Не буду врать, квалификация на Итоговый турнир не выходит из моей головы. Я хочу отправиться в Лондон в третий раз в своей жизни – это станет отличным завершением сезона, и результат матча с Симоном стал небольшим шагом к цели», – цитирует Тима пресс-служба ATP.



Следующим соперником Доминика станет теннисист из Хорватии Борна Чорич.