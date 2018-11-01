Украинка Лопатецкая – самая юная теннисистка в топ-500 рейтинга WTA

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала самой юной теннисисткой в топ-500 рейтинга WTA. Уже в ближайший понедельник она окажется минимум на 464-й позиции в рейтинге. При этом в топ-1000 рейтинга находятся лишь две теннисистки младше Дарьи – американки Конни Ма (760-я позиция) и Кори Гауфф (873).



Всего в профессиональной карьере Лопатецкая провела 20 матчей, при этом проиграла лишь в одном. Дважды за последние две недели ей удалось обыграть экс-представительницу топ-100 мирового рейтинга WTA.

Во втором круге продолжающихся соревнований категории ITF в Торонто она обыграла британку Наоми Броэди и вышла в четвертьфинал. В случае победы на турнире она может подняться на 306-ю строчку в рейтинге WTA.