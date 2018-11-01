Федерер назвал матчи сезона, поражения в которых его расстроили особенно сильно

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал завершающийся сезон и заявил, что подходит в хорошей форме к Итоговому турниру ATP.



«В текущем сезоне у меня было несколько матчей, проигрыш в которых мне, мягко говоря, не понравился. Поражения от Джоковича в Цинциннати, Андерсона на Уимблдоне и Миллмана на US Open – вот те встречи, после которых у меня осталось плохое послевкусие.



Уже в Шанхае я начал играть в хороший теннис, чему счастлив. Думаю, это может стать в какой-то степени поворотным моментом. Каждому нужна уверенность, особенно на Итоговом турнире. Мне не удалось сыграть против некоторых игроков из топ-10 в этом сезоне, тогда как в Лондоне мне придётся сыграть с некоторыми из них.



Не знаю, почему я не играл с ними. Возможно, виновата сетка, возможно, я недостаточно много выигрывал, чтобы встретиться с каждым из них», – цитирует Федерера Tennis World USA.