Пэр: в отпуске воспользуюсь статусом холостяка и отправлюсь на пляж

Французский теннисист Бенуа Пэр поделился планами на грядущее межсезонье.



«Сезон получился очень утомительным, к тому же травма спины добавила мне проблем. Во многом именно из-за неё у меня не было тех результатов, на которые я рассчитывал. Отпуск? Думаю, да, мне нужно немного отдохнуть. Я воспользуюсь своим статусом холостяка и отправляюсь на пляж.



Финал Кубка Дэвиса? Я бы с удовольствием стал частью команды, но пока ничего не могу сказать по этому поводу», – цитирует Пэра Tennis World USA.



В текущем сезоне 29-летний теннисист провёл 60 матчей, выиграв в 31 из них. В данный момент он располагается на 56-й строчке в рейтинге ATP. На домашних соревнованиях в Париже он провёл лишь один матч, уступив в первом круге венгру Мартону Фучовичу.

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