Джокович на отказе Джумхура вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович (2) вышел в четвертьфинал соревнований категории АТР 1000 в Париже. Его соперник по матчу второго раунда — представитель Боснии Дамир Джумхур — отказался от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:2. Теннисисты провели на корте 55 минут.



Джокович выполнил 1 эйс и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Двойных ошибок серб не допустил. Его соперник отметился 4 двойными ошибками. Взять подачу Новака Джумхур шансов не имел.



Соперником Джоковича по борьбе за выход в 1/2 финала станет хорватский теннисист Марин Чилич (5).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.