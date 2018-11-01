Хачанов обыграл Иснера и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал соревнований категории «Мастерс» в Париже, в трёх партиях обыграв представителя США Джона Иснера – 6:4, 6:7 (9:11), 7:6 (10:8).

Стоит отметить, что Карен мог побеждать и в двух партиях – на тай-брейке второго сета он не сумел реализовать три матч-бола, тогда как уже на решающем тай-брейке оба теннисисты имели ещё по два матч-бола. Данный успех позволит Хачанову в ближайший понедельник вернуть себе звание первой ракетки России.



Продолжительность матча составила 2 часа и 28 минут. Победитель встречи отметился 11 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5. На счету Иснера 19 эйсов и 4 двойные ошибки.



Соперником Хачанова в борьбе за выход в полуфинал станет победитель пары Александр Зверев (Германия, 4) – Диего Шварцман (Аргентина, 12).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.