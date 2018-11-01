Раонич: свой сезон я хотел бы завершить совсем не так

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал своё снятие с соревнований категории «Мастерс» в Париже. Экс третья ракетка мира отказался выходить на матч второго круга против швейцарца Роджера Федерера.



«Мне очень жаль, что я не смог выйти на корт этим вечером. Свой сезон я хотел бы завершить совсем не так. К счастью, уже скоро я полностью восстановлюсь от повреждения и начну полноценно набирать форму к следующему сезону. Спасибо болельщикам за поддержку, которую они мне оказывали на протяжении года», – написал Раонич в своём «твиттере».

В текущем сезоне финалист Уимблдона-2016 провёл 47 матчей, выиграв в 32 из них. В данный момент 27-летний канадец занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге ATP.