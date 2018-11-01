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Зверев обыграл Шварцмана и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Париже

Зверев обыграл Шварцмана и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Париже
Теннис / ATP

На турнире серии «Мастерс» в Париже состоялись три матча третьего круга.

Немец Александр Зверев (4) в двух сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана (12) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 22 минуты. Зверев отметился 7 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6. На счету Шварцмана 5 эйсов и 2 двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Зверев встретится с россиянином Кареном Хачановым.

В других матчах третьего круга австриец Доминик Тим (6) одолел хорвата Борну Чорича (11) — 6:7 (3:7), 6:2, 7:5, а американец Джек Сок (16) обыграл представителя Туниса Малека Жазири — 6:0, 6:4. В четвертьфинале Тим сыграет с Соком.

Турнир в Париже с призовым фондом в размере € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.

01 ноября 2018 года, четверг. 17:00 МСК
Париж. 3-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
Александр Зверев
5
Германия
6:4
6:2
 
Диего Шварцман
Диего Шварцман
19
Аргентина
01 ноября 2018 года, четверг. 18:30 МСК
Париж. 3-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
Борна Чорич
13
Хорватия
   7
7:6
3   
2:6
5:7
Доминик Тим
Доминик Тим
8
Австрия
01 ноября 2018 года, четверг. 18:00 МСК
Париж. 3-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
Малек Жазири
55
Тунис
0:6
4:6
 
Джек Сок
Джек Сок
23
США
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