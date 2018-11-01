Зверев обыграл Шварцмана и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Париже

На турнире серии «Мастерс» в Париже состоялись три матча третьего круга.

Немец Александр Зверев (4) в двух сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана (12) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 22 минуты. Зверев отметился 7 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6. На счету Шварцмана 5 эйсов и 2 двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Зверев встретится с россиянином Кареном Хачановым.

В других матчах третьего круга австриец Доминик Тим (6) одолел хорвата Борну Чорича (11) — 6:7 (3:7), 6:2, 7:5, а американец Джек Сок (16) обыграл представителя Туниса Малека Жазири — 6:0, 6:4. В четвертьфинале Тим сыграет с Соком.

Турнир в Париже с призовым фондом в размере € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.