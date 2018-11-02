Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — А. Зверев в Париже

Сегодня, 2 ноября, состоится четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в котором сыграют представитель Германии Александр Зверев, посеянный под четвёртым номером, и россиянин Карен Хачанов. Начало поединка запланировано на 16:00 мск. Соперники встречались в 2016 году на турнире в Санкт-Петербурге и на «Ролан Гаррос» 2018 года. В обоих матчах сильнее оказался Зверев.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Хачанов в Париже.



Победитель этого поединка за выход в финал поспорит либо с американцем Джеком Соком (16), либо с австрийцем Домиником Тимом (6).

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.