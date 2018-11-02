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Федерер: в решающие моменты матча я справился лучше, чем Фоньини

Федерер: в решающие моменты матча я справился лучше, чем Фоньини
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Думаю, мы с Фабио были далеки от совершенства, но бились до конца. Наверное, в решающие моменты матча я справился лучше. Было тяжело, но я очень счастлив, так как прошёл дальше», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

В четвертьфинале турнира Федерер встретится с победителем матча Кевин Андерсон — Кей Нисикори.

Турнир в Париже с призовым фондом в размере € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.

Федерер в двух сетах победил Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Париже
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