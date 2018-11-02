Монфис сыграет на турнире в Окленде в январе 2019 года

Французский теннисист Гаэль Монфис подтвердил своё участие в турнире в Окленде, который пройдёт с 7 по 12 января 2019 года. Он не выступал на этих соревнованиях с 2013 года.

«Я очень рад, что наконец вернусь в Окленд. Это прекрасный город. Местные болельщики всегда очень активны. Я уже долгое время хотел сыграть в Окленде. Рад, что это наконец случится», — приводит слова Монфиса Stuff.

За свою карьеру 32-летний уроженец Парижа выиграл 8 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP от 29 октября Монфис располагается на 30-й позиции.

Ранее стало известно, что в Окленде сыграют испанец Роберто Баутиста-Агут, чех Томаш Бердых, американец Джон Иснер и представитель Южной Кореи Чхун Хён. В финале прошедшего розыгрыша турнира Баутиста-Агут обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро со счётом 6:1, 4:6, 7:5.