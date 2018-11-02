Бузэрнеску и Росольска одержали первую победу на турнире «Элит Трофи» в паре

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску и представительница Польши Алиция Росольска в своём втором матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в парном разряде обыграли китаянок Тан Цяньхуэй и Сюнь Фанъин со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.
Бузэрнеску и Росольска 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
На старте соревнований Михаэла и Алиция проиграли японке Шуко Аояме и Лидии Морозовой из Беларуси со счётом 3:6, 2:6.
3 ноября Аояма и Морозова сыграют с Тан Цяньхуэй и Сюнь Фанъин. Пара, занявшая первое место в группе, выйдет в финал.
Накануне в финал пробились украинки Людмила и Надежда Киченок.
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