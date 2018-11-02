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Джокович: давайте обсудим мой успех после окончания сезона

Джокович: давайте обсудим мой успех после окончания сезона
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё возвращение на первую строчку рейтинга ATP.

«Вспоминая прошлый год и то, что я пережил, моё возвращение на первую строчку выглядит совершенно феноменальным достижением. Безусловно, я очень счастлив и горд.

Я всегда верю в себя, но пять месяцев назад вероятность такого развития событий была крайне мала. Мой рейтинг был низок, а на корте я чувствовал себя не лучшим образом. Впрочем, более подробно и конкретно о моём успехе правильнее будет говорить, если и по окончании сезона я удержу первую строчку рейтинга», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Первой ракеткой мира серб станет в ближайший понедельник, 5 ноября. Это стало возможным после того, как действующий лидер рейтинга испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в парижском «Мастерсе».

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