Чилич: будет здорово снова сыграть против Джоковича

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча на турнире в Париже, в котором его соперником станет второй номер посева из Сербии Новак Джокович.



«Я очень близок к попаданию на Итоговый турнир в Лондоне. Математически я практически там. В следующей игре мне предстоит очередное задание – матч против Новака. Будет очень здорово вновь сыграть с ним», – цитирует Чилича официальный сайт ATP.



В текущем сезоне теннисисты дважды встречались друг с другом. Чилич обыграл Новака в финальном поединке травяного турнира в Лондоне Queens Club, а Джокович взял реванш в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Всего же теннисисты провели 17 очных встреч, 15 из которых выиграл Джокович.