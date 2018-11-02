Тим: расцениваю победу над Чоричем как победу над одним из лучших в мире

Австриец Доминик Тим прокомментировал свой выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже. В поединке третьего круга он в трёх партиях обыграл хорвата Борну Чорича – 6:7 (3:7), 6:2, 7:5.



«Это была отличная битва от первого и до самого последнего розыгрыша. Сейчас Борна находится в отличной форме, его карьера идёт вверх – именно поэтому сегодняшнюю победу можно расценивать как победу над одним из сильнейших теннисистов мира. Это не может не радовать», – цитирует Тима официальный сайт ATP.



Следующим соперником Доминика станет действующий чемпион турнира американец Джек Сок.



«Мне всегда очень нравится играть против него. В прошлом у нас было несколько отличных, весёлых матчей. Некоторое время мы не встречались, поэтому я с нетерпением жду очередной игры. Конечно, я попытаюсь остановить его, хоть это и будет сложно сделать в Париже», – заявил Тим.