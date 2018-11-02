Бертенс: я сказала «да» своему возлюбленному

Голландская теннисистка Кики Бертенс сообщила, что её молодой человек сделал ей предложение на острове Бали, и она дала положительный ответ.

«Я сказала „да“ любви своей жизни! Что за год! Колечко слишком маленькое, но это вообще не имеет значения! — написала Бертенс в своём „инстаграме“.

Фото доступно в «инстаграме» Кики Бертенс.

В 2018 году 26-летняя уроженка Ватерингена выиграла турниры в Чарльстоне, Цинциннати и Сеуле и впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в одиночном разряде. В Сингапуре Бертенс, занимающая девятую строчку в рейтинге WTA, дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице украинке Элине Свитолиной.

Всего за свою карьеру Кики выиграла 7 турниров WTA в одиночном разряде.