Джокович: если у Чилича пойдёт первая подача, мне придётся очень непросто

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч «Мастерса» в Париже. Его соперником станет теннисист из Хорватии Марин Чилич.



«У меня очень хороший показатель в личных встречах с Марином (15-2. – Прим. «Чемпионата»). Но он отлично чувствует себя в помещении. Очевидно, что у него отличная подача и классная игра с задней линии – мощнейший теннисный стиль.



Думаю, матч будет очень тяжёлым. Его первые подачи принять очень тяжело, особенно учитывая, что на первых мячах он всегда показывает вариативность. Если у него пойдёт игра на подаче, мне придётся очень непросто. В любом случае я с нетерпением жду наш матч, это будет прекрасная игра», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.