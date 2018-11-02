Соболенко проиграла Гарсии в Чжухае, в полуфинал из группы «Орхидея» вышла Барти

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в своём втором матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) проиграла француженке Каролин Гарсии со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.



Соболенко 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

Соболенко, Гарсия и австралийка Эшли Барти в группе «Орхидея» одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. Соотношение сетов у них также оказалось одинаковым — по 2-2. Для определения победительницы группы пришлось считать соотношение геймов. Лучшей по этому показателю оказалась Барти (20-19), на втором месте — Соболенко (20-20), на третьем — Гарсия (19-20).



Турнир завершится 4 ноября. Действующей победительницей соревнований «Элит Трофи» является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Барти: остаётся лишь расслабиться и посмотреть матч Соболенко с Гарсией