Касаткина: если в Чжухае хотели моего вылета, то всё было сделано как надо

Российская теннисистка Дарья Касаткина, потерявшая шансы на выход в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), раскритиковала организаторов соревнований за неудобное расписание. На старте турнира уроженка Тольятти одолела китаянку Ван Цян со счётом 6:1, 2:6, 7:5, а затем проиграла американке Мэдисон Кис — 2:6, 4:6.

«Если они хотели, чтобы я вылетела из турнира, то всё было сделано как надо. Менее чем за 24 часа я провела два матча. Кис и Ван выйдут на корт только в пятницу, а я же была вынуждена сыграть два матча подряд.

Я ничего не могла поделать. Я боролась, отдала все силы на корте. Я выложилась больше чем на сто процентов», — приводит слова Касаткиной Tennis World USA.

Турнир в Чжухае завершится 4 ноября.

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