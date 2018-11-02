Чилич: 99,9% игроков поддерживают реформы в Кубке Дэвиса

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал изменения в проведении Кубка Дэвиса. С 2019 года командные соревнования будут проводиться на протяжении одной недели.



«99,9% игроков поддерживают реформы в Кубке Дэвиса. Они существенно помогут при составлении графика на сезон. Нагрузка на теннисистов уменьшится», – цитирует Чилича TennisNow.



Ранее французское издание L'Equipe опубликовало информацию о том, что ведущие теннисисты якобы написали коллективное письмо в ITF, в котором проинформировали организацию о нежелании участвовать в обновлённом Кубке Дэвиса. Позже швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев заявили, что ничего не слышали о подобном письме.

Напомним финальные матчи Кубка Дэвиса–2018 пройдут с 23 по 25 ноября на грунте, который будет уложен на арене «Пьер Моруа» в Лилле. За главный трофей поборются сборные Хорватии и Франции.