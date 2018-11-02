Федерер рассказал, куда вкладывает заработанные деньги

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что никогда не ожидал, что будет зарабатывать при помощи тенниса большие деньги.



«Куда я вкладываю заработанные деньги? Что вы ожидаете услышать от парня из Швейцарии? Конечно же, кладу их в швейцарский банк.



Порой я вижу бедность и пытаюсь всеми силами помочь людям в таких ситуациях. Я помогаю, но всё равно у меня есть много денег. Как это возможно? Я никогда не ожидал, что заработаю так много.



В такие моменты я благодарю те поколения, которые играли в теннис раньше. У них не было таких больших призовых, но была любовь к своему делу. Они продвигали теннис в массы – это заслуживает большого уважения. Я люблю историю своей игры и именно поэтому с таким большим уважением отношусь ко всем легендарным теннисистам», – цитирует Федерера Tennis World USA.



За 20-летнюю карьеру 37-летний теннисист заработал более $ 115 млн.