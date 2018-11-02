Лисицки: в этом году мне было очень непросто – я проиграла много близких матчей

Немецкая теннисистка, финалистка Уимблдона-2013 Сабина Лисицки прокомментировала завершающийся сезон в своём исполнении.



«Мне пришлось очень непросто в этом году. Я проиграла очень много близких матчей. Когда ты ежедневно тяжело работаешь вместе со своим отцом, а потом проигрываешь такие близкие матчи, то чувствуешь себя просто ужасно. Это отбирает у тебя слишком много энергии», – цитирует Лисицки Tennis World USA.



Напомним, лучшим результатом 29-летней немки в рейтинге WTA являлась 12-я позиция, которую она занимала в мае 2012 года. В данный момент Лисицки занимает 225-ю строчку в табели о рангах.



В текущем сезоне Сабина провела 23 матча, выиграв лишь в семи из них. С начала августа теннисистка праздновала лишь две победы при восьми поражениях.